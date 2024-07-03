En büyük Galatasaray

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları olan 16 ile 19'a gönderme yapılan videoda Batshuayi asansöre bindi. 16 ile 19. katlar çalışmazken 24 şampiyonluğu olan G.Saray'ın katına çıkan ve Rams Park'a tepeden bakan Batsman, "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dedi.
SARI FAVORİ RENGİM
Cimbom , Michy Batshuayi'yle yaptığı soru- cevap videosunu paylaştı. İşte Aslan'ın Belçikalı yıldızının cevapları:
En sevdiği yemek: Makarna ve pizza
KONUŞTUĞU diller: Fransızca, İspanyolca ve biraz da İspanyolca
En sevdiği dizi: Vikingler EN sevdiği müzik türü: Rap, R&B, House
Favori spor dalın: Dövüş sporları
En sevdiği yer: Evi
Bildiğin 3 Türkçe kelime: Teşekkürler, nasılsın, güzel
Sarı ve kırmızının anlamı: Sarı favori rengim, kırmızı güzel bir renk, agresif.