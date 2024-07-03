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En büyük Galatasaray

Michy Batshuayi için hazırlanan özel klip yayınlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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En büyük Galatasaray

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları olan 16 ile 19'a gönderme yapılan videoda Batshuayi asansöre bindi. 16 ile 19. katlar çalışmazken 24 şampiyonluğu olan G.Saray'ın katına çıkan ve Rams Park'a tepeden bakan Batsman, "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dedi.

SARI FAVORİ RENGİM

Cimbom , Michy Batshuayi'yle yaptığı soru- cevap videosunu paylaştı. İşte Aslan'ın Belçikalı yıldızının cevapları:

En sevdiği yemek: Makarna ve pizza

KONUŞTUĞU diller: Fransızca, İspanyolca ve biraz da İspanyolca

En sevdiği dizi: Vikingler EN sevdiği müzik türü: Rap, R&B, House

Favori spor dalın: Dövüş sporları

En sevdiği yer: Evi

Bildiğin 3 Türkçe kelime: Teşekkürler, nasılsın, güzel

Sarı ve kırmızının anlamı: Sarı favori rengim, kırmızı güzel bir renk, agresif.

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