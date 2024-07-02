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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı ve birkaç gün önce bonservisini resmen aldığı Hakim Ziyech'te sürpriz bir karar alındı. Faslı yıldıza talipler olduğu bilinirken, Cimbom bu konudaki nihai kararını yıldız isme iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 10:28
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak adına yoğun bir çalışma sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Kadroya katılacak yıldızlar kadar eldeki isimlerin durumu da merak konusu. Son olarak Hakim Ziyech konusunda hareketli bir süreçten geçiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

KRİTİK VİRAJLARDA KATKI SAĞLADI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, özellikle Süper Lig sezonunun son bölümünde yaptığı katkıyla takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Süper Lig sezonunu 18 maçta 6 gol, 3 asistlik skor katkısıyla tamamlayan Ziyech, bu istatistiğin büyük bir bölümünü kritik son dönemeçte gerçekleştirdi. Faslı yıldız, takımıyla çıktığı son 6 lig maçında 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, sergilediği başarılı performans sonrası Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz olarak satın alma hakkını kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak bonservisini bedelsiz olarak aldığı Hakim Ziyech'e hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

İZİN VERİLDİ

Milliyet'in haberine göre; bu teklifleri değerlendirmek isteyen Faslı yıldıza izin verildi. Ziyech anlaşma sağlarsa, 7-10 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep edilecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında eski takımı Ajax'ın da olduğu gelen haberler arasında...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

Eğer hiçbir kulüple anlaşamazsa, Okan Buruk tecrübeli yıldızı vakit kaybetmeden yeni sezon planlarına dahil etmek istiyor.

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