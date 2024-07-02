TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı ve birkaç gün önce bonservisini resmen aldığı Hakim Ziyech'te sürpriz bir karar alındı. Faslı yıldıza talipler olduğu bilinirken, Cimbom bu konudaki nihai kararını yıldız isme iletti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Süper Lig sezonunu 18 maçta 6 gol, 3 asistlik skor katkısıyla tamamlayan Ziyech, bu istatistiğin büyük bir bölümünü kritik son dönemeçte gerçekleştirdi. Faslı yıldız, takımıyla çıktığı son 6 lig maçında 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
BONSERVİSİ ALINDI
Galatasaray, sergilediği başarılı performans sonrası Hakim Ziyech'in bonservisini bedelsiz olarak satın alma hakkını kullandı.
AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak bonservisini bedelsiz olarak aldığı Hakim Ziyech'e hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var.
İZİN VERİLDİ
Milliyet'in haberine göre; bu teklifleri değerlendirmek isteyen Faslı yıldıza izin verildi. Ziyech anlaşma sağlarsa, 7-10 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli talep edilecek.
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