TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan sürpriz Hakim Ziyech kararı! Tapusu yeni alınmıştı

AVRUPA VE ARABİSTAN'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak bonservisini bedelsiz olarak aldığı Hakim Ziyech'e hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler var.