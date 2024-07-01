Galatasaray Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
🦇 🔜 💛❤️ pic.twitter.com/qoqq3V4I4k
— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 1, 2024
KAP'A BİLDİRİLDİ!
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."
🦇💛❤️ pic.twitter.com/HVISS17gTo
— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) July 1, 2024