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Galatasaray Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi transfer ettiğini açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, Belçikalı golcünün sözleşme detaylarına yer verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 19:49
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Galatasaray Michy Batshuayi transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar resmi hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Sarı kırmızılılar, ilk duyrusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video paylaştı. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir Futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir."

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