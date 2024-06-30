TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da sağ bek arayışları hızlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelik verdiği bu mevkiyi güçlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bonservisi Rennes'de bulunan Lorenz Assignon'a talip olmuştu. Sarı-kırmızılılar, aynı takımda forma giyen Fildişi Sahilli sağ beke de kanca attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.
Savunmanın sağını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor.
Aaron Wan-Bissaka'dan istediği sonucu alamayan Galatasaray, rotayı bu kez Fransa'ya kırdı.
Hedefte Rennes forması giyen Guela Doue var.
21 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine teklif sunulacak. Doue de sarı- kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.
TEKLİFİ BELİRLEDİ
Rennes'den daha önce Sacha Boey'i transfer edip 35 milyon Euro'luk rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Doue'ye bu transferi referans olarak sunacak.
1 yıllık sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli sağ bekin piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gözüküyor.
Aslan bu transfer için ilk etapta 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkartabilir.
ASSIGNON DA VAR
Galatasaray'ın istediği sağ bekler arasında Lorenz Assignon ismi hala yerini koruyor.
Guela Doue gibi Rennes forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için kulübü 10 milyon Euro'nun altına düşmüş değil.
Galatasaray ise en fazla 8 milyon Euro'luk paket teklifle bitirmeyi düşünüyor.
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