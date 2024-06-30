Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Galatasaray'da sağ bek arayışları hızlandı. Teknik direktör Okan Buruk'un öncelik verdiği bu mevkiyi güçlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bonservisi Rennes'de bulunan Lorenz Assignon'a talip olmuştu. Sarı-kırmızılılar, aynı takımda forma giyen Fildişi Sahilli sağ beke de kanca attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gözler sağ bek transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde sağ bek transferiyle ilgili konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Tecrübeli teknik adam, "Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Savunmanın sağını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Aaron Wan-Bissaka'dan istediği sonucu alamayan Galatasaray, rotayı bu kez Fransa'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Hedefte Rennes forması giyen Guela Doue var.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

21 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine teklif sunulacak. Doue de sarı- kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

TEKLİFİ BELİRLEDİ

Rennes'den daha önce Sacha Boey'i transfer edip 35 milyon Euro'luk rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Doue'ye bu transferi referans olarak sunacak.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

1 yıllık sözleşmesi bulunan Fildişi Sahilli sağ bekin piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gözüküyor.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Aslan bu transfer için ilk etapta 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkartabilir.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

ASSIGNON DA VAR

Galatasaray'ın istediği sağ bekler arasında Lorenz Assignon ismi hala yerini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Guela Doue gibi Rennes forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için kulübü 10 milyon Euro'nun altına düşmüş değil.

TRANSFER HABERİ - Rennes'den Galatasaray'a 21'lik sağ bek! Herkes Assignon derken...

Galatasaray ise en fazla 8 milyon Euro'luk paket teklifle bitirmeyi düşünüyor.

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