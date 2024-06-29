TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sezon öncesi hazırlık kampına yeni isimleri yetiştirmeye çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliğini orta saha bölgesine veren sarı kırmızılı yönetim Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldız isme kancayı taktı. İşte Cimbom'un teklif ettiği rakam... | GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray'ın bu transfer için Norveç ekibi Bodo-Glimt ile temas kurduğu ve 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre; Bodo'nun ise 8 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu ve rakamın artırılmasını istediği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Norveç ekibinin beklentisi 11 milyon Euro...
Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve Bodo-Glimt ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
2022 yılından beri Norveç ekibinde top koşturan Gronbaek'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
8 numara dışında, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev yapan Gronbaek, Bodo formasıyla çıktığı 85 maçta 30 gol ve 14 asist üretti.
Alman Ligi ekiplerden Werder Bremen'in de oyuncuyu yakından takip ettiği ancak bu rakamlara çıkamadığı öğrenildi.
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