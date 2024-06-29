Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sezon öncesi hazırlık kampına yeni isimleri yetiştirmeye çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceliğini orta saha bölgesine veren sarı kırmızılı yönetim Beşiktaş'ın gündeminde yer alan yıldız isme kancayı taktı. İşte Cimbom'un teklif ettiği rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Transferlerini yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray önceliğini bek ve orta saha bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Transferin suskun takımı Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Danimarkalı yıldız orta saha Albert Gronbaek için resmi temaslara başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Portekizli yıldız Rafa Silva ile görüşen ancak tecrübeli oyuncuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar bu kez transferde kendi 'Gol' atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray'ın bu transfer için Norveç ekibi Bodo-Glimt ile temas kurduğu ve 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Takvim'de yer alan habere göre; Bodo'nun ise 8 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu ve rakamın artırılmasını istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR
Norveç ekibinin beklentisi 11 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve Bodo-Glimt ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

2022 yılından beri Norveç ekibinde top koşturan Gronbaek'in sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Beşiktaş'a orta saha çalımı! İşte ödenecek rakam

8 numara dışında, 10 numara ve sol kanat mevkilerinde de görev yapan Gronbaek, Bodo formasıyla çıktığı 85 maçta 30 gol ve 14 asist üretti.

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