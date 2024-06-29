GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.