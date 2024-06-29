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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan talipler olduğu bilinirken, İspanyol ekibinin yaptığı o teklif reddedildi. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:44
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

Sarı-kırmızılılarda gelecek futbolcular merak edilirken, ayrılabilecek oyuncular da merak ediliyor...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

Bu kapsamda Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan teklifler olduğu bilinirken, yıldız isim şampiyonluk kutlamalarına Barış Manço'nun "Dönence" şarkısıyla çıkmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

KEREM'E SOCIEDAD KANCASI!

Kariyerini Avrupa'da sürdürme düşüncesi olan Kerem Aktürkoğlu'na en ciddi teklif Real Sociedad'dan gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

Bonuslarla 13 milyon euro'yu bulan öneriyi geri çeviren sarı-kırmızılılar, yeni tekliflere açık. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri önümüzdeki günlerde kapıyı çalabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 57 maça çıkarken 16 gol - 9 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 749 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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