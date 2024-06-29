GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan o teklife ret! Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol kancası
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan talipler olduğu bilinirken, İspanyol ekibinin yaptığı o teklif reddedildi. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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KEREM'E SOCIEDAD KANCASI!
Kariyerini Avrupa'da sürdürme düşüncesi olan Kerem Aktürkoğlu'na en ciddi teklif Real Sociedad'dan gelmişti.
Bonuslarla 13 milyon euro'yu bulan öneriyi geri çeviren sarı-kırmızılılar, yeni tekliflere açık. 25 yaşındaki oyuncunun menajeri önümüzdeki günlerde kapıyı çalabilir.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 57 maça çıkarken 16 gol - 9 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 749 dakika sahada kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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