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TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda santrfor konusunda gündeme İngiltere'de herkesin konuştuğu oyuncu geldi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:30
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TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde bitirdi ve 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Cimbom, aynı zamanda gol kralını ve asist kralını takımından çıkarmayı başardı.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Aslan'da bu başarıları sağlayan oyuncular Icardi ile Mertens oldu.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Galatasaray, gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Cimbom bu turnuvaya play-off turundan başlayacak.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Sarı-kırmızılı ekip buradan çıkıp yeni lig formatıyla Devler Ligi'nde katılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

ÖZBEK YENİDEN SEÇİLDİ!
Galatasaray'da Dursun Özbek, yapılan seçimde tekrardan başkanlığa seçildi.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

İLK İCRAAT BURUK!
Yeniden seçilen Dursun Özbek'in ilk işi Okan Buruk'la sözleşme imzalamak oldu.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Sarı-kırmızılı ekip, flaş hamlelere imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Bunun için hunharca çalışan yönetim, 2 sezondur Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacak Galatasaray, yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Batshuayi, geçen sezon sarı-lacivertlileri ekipte 43 maçta forma giydi, bu müsabakalarda 24 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Şimdi ise Galatasaray bombaları patlatmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Bunun için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip İngiltere'den gol krallığı yaşayan o yıldızı istiyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Lancashire Telegraph'dan derlediği habere göre; Galatasaray, Blackburn forması giyen Sammie Szmodics ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Ayrıca haberde, sarı-kırmızılı kulübün İrlandalı yıldız için sıraya girdiği ve teklif vermeye hazırlandığı yer aldı.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

28 yaşındaki futbolcu için talep edilecek fiyatın 15-20 milyon pound olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Szmodics'in Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

İrlandalı futbolcu bu sezon 27 golle Championship'te gol kralı oldu.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 33 gol ve 4 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | İngiltere'de manşet oldu! Galatasaray o ismin peşinde

Ayrıca Szmodics, Bu sezon FA Cup'ta da gol krallığı(6) yaşadı.

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