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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluğu için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün Barış Alper Yılmaz ile ilgili sorduğu soruyu da yanıtladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:28 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:36
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a teklif var mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni forma sponsoru için RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özbek, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün "Barış Alper, EURO 2024'te çok iyi bir performans sergiliyor. Çekya maçının da oyuncusu seçildi. Gösterdiği performans sonrası fiyatı arttı mı?" sorusunu da yanıtladı.

Özbek konuyla ilgili "Barış Alper Yılmaz değerli bir oyuncumuz. Şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuz için teklif gelmedi. Özellikle bu sene ligdeki yarış, Avrupa'daki müsabakalar çok çetin geçecek. Buna bağlı olarak da takımın daha güçlü hale gelmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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