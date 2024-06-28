Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Çekya ile oynadığımız EURO 2024 F Grubu son maçında coşan Barış Alper Yılmaz!a İngiliz ekipleri göz dikti. 2 Premier Lig devinin kritik mücadelede yıldız ismi izleyip gösterdiği iştahlı performansa hayran kaldığı ortaya çıktı. İşte o iki İngiliz ekibi ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Galatasaray ile başarılı bir sezonu geride bırakan Barış Alper Yılmaz'ın taliplileri her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

İtalyan ekiplerinin yakın radarındaki sarı kırmızılı futbolcuya, Premier Lig'den iki kulüp daha kancayı taktı.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

ÇEKYA MAÇINDA TAKİP ETTİLER

Takvim'in haberine göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Barış Alper Yılmaz, Çekya ile oynadığımız ve 2-1 kazandığımız maçta mercek altındaydı.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Yılmaz'ı Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Tottenham'ın yetkililerinin izlediği ve 24 yaşındaki yıldıza hayran kaldıkları öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

İki kulübün, yakın zamanda Cimbom'a Barış Alper için teklif yapmalarının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

SON MAÇTA ŞOV

2-1'LIK maçta 90 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 12.92 km ile mücadelede en fazla mesafe kat eden futbolcu oldu.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Ayrıca Yılmaz, yüzde 90 pas isabeti sağladı ve 10 kez de ikili mücadeleden galip çıktı.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

2021'den beri Galatasaray forması giyen futbolcunun kulübü ile kontratı 2027'ye kadar sürüyor. Yıldız isim geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asist kaydetti.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

BRIGHTON SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Bir diğer Ada ekibi Brigton da Barış Alper'in durumunu yakından takip ediyor.

Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı

Brighton'un, Çekya maçının adamı seçilen Barış Alper için yaklaşık 17 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi ayırmayı planladığı ve turnuva bitiminden hemen sonra resmi teklifi ileteceği iddia ediliyor.

Casper
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