Barış Alper Yılmaz'a gözaltı! İngiliz devleri Çekya maçında hayran kaldı
Çekya ile oynadığımız EURO 2024 F Grubu son maçında coşan Barış Alper Yılmaz!a İngiliz ekipleri göz dikti. 2 Premier Lig devinin kritik mücadelede yıldız ismi izleyip gösterdiği iştahlı performansa hayran kaldığı ortaya çıktı. İşte o iki İngiliz ekibi ve detaylar...
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Yılmaz'ı Premier Lig kulüplerinden Manchester United ve Tottenham'ın yetkililerinin izlediği ve 24 yaşındaki yıldıza hayran kaldıkları öğrenildi.
İki kulübün, yakın zamanda Cimbom'a Barış Alper için teklif yapmalarının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.
SON MAÇTA ŞOV
2-1'LIK maçta 90 dakika sahada kalan Barış Alper Yılmaz, 12.92 km ile mücadelede en fazla mesafe kat eden futbolcu oldu.
Ayrıca Yılmaz, yüzde 90 pas isabeti sağladı ve 10 kez de ikili mücadeleden galip çıktı.
2021'den beri Galatasaray forması giyen futbolcunun kulübü ile kontratı 2027'ye kadar sürüyor. Yıldız isim geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asist kaydetti.
BRIGHTON SÜRECİ TAKİP EDİYOR
Bir diğer Ada ekibi Brigton da Barış Alper'in durumunu yakından takip ediyor.
Brighton'un, Çekya maçının adamı seçilen Barış Alper için yaklaşık 17 milyon Euro gibi bir transfer bütçesi ayırmayı planladığı ve turnuva bitiminden hemen sonra resmi teklifi ileteceği iddia ediliyor.
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