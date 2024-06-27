Boey gibi parlar

Transfer çalışmaları kapsamında sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka ismi ağırlık kazandı. Ada basını da 26 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılılara gitmesi durumunu yakından ediyor. İngiliz medyasında yapılan analizlerde Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği ve yeniden adından söz ettirebileceği vurgulanıyor. Özellikle Sacha Boey'in Galatasaray'da performansını artırarak Bayern Münih'e gitmesi ve sarı kırmızılı formayla elde ettiği başarılar dikkat çekildi. Bissaka'nın da benzer şekilde kariyerinde yeniden yükselişe geçebileceği aktarıldı. İngiliz sağ bek bu sezon Premier Lig'de 22 maçta bin 782 dakika süre alıp 2 asist yaptı.