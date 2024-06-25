TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!
Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetimi önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Cimbom yıldız isimleri Türkiye'ye getirmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız isim için bonservis pazarlığını sürdüren Aslan son düzlüğe geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Transfer perdesini Batshuayi ile açan şampiyon Galatasaray'ın hedefi sağ bek ve orta saha takviyeleri.
Sarı kırmızılı yönetim bu iki mevki için 25 milyon euro gibi dev bir bütçe ayırdı ve sağ bek için ilk aday Bissaka.
Cimbom'un İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Bissaka ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.
26 yaşındaki savunmacı ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim, ManU ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan Bissaka, Temmuz 2019'da İngiliz ekibine 55 milyon euro'ya gitmişti.
Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 1.83 boyundaki futbolcu için Aslan artık geri sayıma geçti.
Aaron Wan-Bissaka, Batshuayi ve Zaha Crystal Palace döneminden sonra Galatasaray'da yeniden bir araya gelecek.
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