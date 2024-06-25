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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray yönetimi önceliğini sağ bek bölgesine verdi. Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Cimbom yıldız isimleri Türkiye'ye getirmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız isim için bonservis pazarlığını sürdüren Aslan son düzlüğe geldi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Yeni sezon transferlerini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Cimbom transferde ilk bombasını ezeli rakibi ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile patlattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Sarı kırmızılılar yıldız oyuncuya yıllık 3 milyon Euro ve imza parasına anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Transfer perdesini Batshuayi ile açan şampiyon Galatasaray'ın hedefi sağ bek ve orta saha takviyeleri.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Sarı kırmızılı yönetim bu iki mevki için 25 milyon euro gibi dev bir bütçe ayırdı ve sağ bek için ilk aday Bissaka.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Cimbom'un İngiliz devi Manchester United'ın formasını giyen Bissaka ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

26 yaşındaki savunmacı ile anlaşan sarı kırmızılı yönetim, ManU ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Bissaka, Temmuz 2019'da İngiliz ekibine 55 milyon euro'ya gitmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sağ bek müjdesi! Anlaşma sağlandı!

Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 1.83 boyundaki futbolcu için Aslan artık geri sayıma geçti.

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