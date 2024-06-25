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Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için harekete geçti. Scout ekibi Polonyalı genç yıldızı Cimbom'a önerdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

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Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Cimbom, birçok bölgeye önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Takvim'in haberine göre, yurt dışında oyuncu izleyen Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin teknik heyete Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numara Filip Marcwinski'yi önerdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu hakkında detaylı bir rapor istediği belirtildi.

Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Ayrıca olumlu bir rapor gelmesi halinde de Poznan'a teklifte bulunulabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski

Geride kalan sezonda 35 maçta süre alan Polonyalı yıldız, 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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