Galatasaray'dan scout transferi! Okan Buruk'un yeni gözdesi Filip Marcwinski
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte harekete geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, 10 numara transferi için harekete geçti. Scout ekibi Polonyalı genç yıldızı Cimbom'a önerdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu hakkında detaylı bir rapor istediği belirtildi.
Ayrıca olumlu bir rapor gelmesi halinde de Poznan'a teklifte bulunulabileceği ifade ediliyor.
Geride kalan sezonda 35 maçta süre alan Polonyalı yıldız, 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
2018'den bu yana Poznan'da forma giyen genç yıldızın takımıyla olan kontratı ise 2025'te sona erecek.
Forvette de görev yapabilen Marcwinski'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
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