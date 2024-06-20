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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler Zaniolo'ya çevrildi. İtalyan oyuncu sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakmazken 3 takımın Zaniolo için ilgisi bulunuyor. İşte Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...

Aston Villa ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo, yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...

Takvim'de yer alan haberde başta Atalanta ve Fiorentina olmak üzere İtalyan ekipleriyle İspanyol kulüplerinin istediği 24 yaşındaki futbolcunun menajeri, 3 kulüple masaya oturacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...

Sarı-Kırmızılı ekibin, İtalyan oyuncunun satışını gerçekleştirmek istediği ve en az 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirlendi.

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