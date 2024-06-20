GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo için ayrılık vakti! 20 milyon Euro...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler Zaniolo'ya çevrildi. İtalyan oyuncu sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakmazken 3 takımın Zaniolo için ilgisi bulunuyor. İşte Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli... GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan haberde başta Atalanta ve Fiorentina olmak üzere İtalyan ekipleriyle İspanyol kulüplerinin istediği 24 yaşındaki futbolcunun menajeri, 3 kulüple masaya oturacak.
Sarı-Kırmızılı ekibin, İtalyan oyuncunun satışını gerçekleştirmek istediği ve en az 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirlendi.
Cimbom'da 12 maçta 5 gol, 1 asist üreten yıldız futbolcu da İtalya'nın yolunu tutmayı düşünüyor.
DİĞER