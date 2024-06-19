TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...
Galatasaray'da gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu noktada gurbetçi futbolcuların peşine düştü. Cimbom'un bu noktada gündeminde 2 yıldız var. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Hedefte ise iki isim var; Nürnberg'den Can Uzun ve Freiburg'da oynayan Berkay Yılmaz...
Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da kadrosuna katmakta ısrarcı...
Nürnberg'den Can için randevu talep eden Galatasaraylı idareciler, bu hafta sonunda bir görüşme gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılılar, aynı günde Berkay için de bir görüşme yapacak.
Can'ın transferi zor ancak Berkay yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Can'ın transferinin zor olmasının ana nedeni 18 yaşındaki genç yeteneği Bayern Münih'in de istemesi.
Genç 10 numarayı Galatasaray'ın oynama garantisi sunarak renklerine bağlamak istediği de gelen iddialar arasında.
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