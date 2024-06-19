Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Galatasaray'da gözler yeni sezon öncesi yapılacak transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu noktada gurbetçi futbolcuların peşine düştü. Cimbom'un bu noktada gündeminde 2 yıldız var. İşte transferin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Sarı-kırmızılı ekip sürpriz hamlelerle lige başlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Bir yandan kadrosundaki eksik noktaları tamamlamak isteyen Galatasaray, diğer yandan da genç Türk oyuncuları renklerine bağlamak için çalışma başlattı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Hedefte ise iki isim var; Nürnberg'den Can Uzun ve Freiburg'da oynayan Berkay Yılmaz...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da kadrosuna katmakta ısrarcı...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Nürnberg'den Can için randevu talep eden Galatasaraylı idareciler, bu hafta sonunda bir görüşme gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Sarı-kırmızılılar, aynı günde Berkay için de bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Can'ın transferi zor ancak Berkay yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan çifte hamle! Gurbetçi yıldızların peşine düştüler...

Can'ın transferinin zor olmasının ana nedeni 18 yaşındaki genç yeteneği Bayern Münih'in de istemesi.

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