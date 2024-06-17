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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için golcü transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda son olarak teknik direktör Okan Buruk'tan o yıldıza onay çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Galatasaray'da golcü transferi için önümüzdeki hafta hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Leicester City ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho, geçtiğimiz günlerde menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Sarı-Kırmızılı yönetim yıldız golcüyü teknik direktör Okan Buruk'a sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Tecrübeli teknik adamdan 'Olur' yanıtını alan yönetim ise transferin startını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta Iheanacho'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmede transferin şekilleneceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

7 YIL LEICESTER'DA OYNADI

7 yıldır Leicester forması giyen Nijeryalı futbolcu, istediği gibi bir sezon geçiremedi ve yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Kelechi Iheanacho, geride kalan sezonda toplam 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Iheanacho, Nijerya Milli Takımı'nda ise 54 kez forma giyerken 15 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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