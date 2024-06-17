TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk onay verdi! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü

Tecrübeli teknik adamdan 'Olur' yanıtını alan yönetim ise transferin startını verdi.

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların önümüzdeki hafta Iheanacho'nun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmede transferin şekilleneceği öğrenildi.