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TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü Fransız yıldız Antonie Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte flaş transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 15:39
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TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Adı transferde Fenerbahçe ile gündeme gelen Antoine Griezmann için flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Akşam'ın haberine göre Galatasaray, yıldız oyuncu Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

FENERBAHÇE İSTİYORDU, GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giyen ve bu yaz ayrılığı gündeme gelen Antoine Griezmann için geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe iddiaları gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Ancak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da yıldız ismin transferi için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

TEKLİF BELLİ OLDU

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın Antoine Griezmann için yaptığı teklif de belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Sarı-kırmızılıların, Fransız yıldız için 2+1 yıllık teklif hazırladığı ve oyuncu tarafını ikna etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Seneye hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu yaz transferi bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı

Başarılı oyuncu bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de yer aldı.

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