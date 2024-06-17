TRANSFER HABERİ: Griezmann Galatasaray'a doğru! Yapılan teklif ortaya çıktı
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, dünyaca ünlü Fransız yıldız Antonie Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte flaş transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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FENERBAHÇE İSTİYORDU, GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI
Ancak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray da yıldız ismin transferi için devreye girdi.
TEKLİF BELLİ OLDU
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın Antoine Griezmann için yaptığı teklif de belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, Fransız yıldız için 2+1 yıllık teklif hazırladığı ve oyuncu tarafını ikna etmek için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
Seneye hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu yaz transferi bitirmek istiyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Antoine Griezmann, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 48 resmi maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmaların 45'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 3915 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Fransız yıldız, 24 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.
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