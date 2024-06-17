Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yerli futbolculara yönelen Galatasaray, transferdeki ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Yusuf Sarı transferi için anlaşma vardı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 16:21
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Sarı için bu transfer dönemi de oldukça hareketli geçiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Adana Demirspor'dan uzun süredir ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu, kariyerinin belki de en flaş imzasını atmak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

İki sezondur Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile fırtınalar estiren Yusuf Sarı'nın yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Adana Demirspor ile sözleşmesinin son yılına giren milli kanat oyuncusunun, Galatasaray'a transferi artık an meselesi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Akşam'ın haberine göre; Adana Demirspor ile Galatasaray, Yusuf Sarı'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

İki ekibin önümüzdeki günlerde anlaşmalarını resmiyete dökeceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI

Yusuf Sarı, 2022-2023 sezonunun başından beri formasını giydiği Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda 63 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 16 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

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