TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen milli oyuncu Yusuf Sarı için bu transfer dönemi de oldukça hareketli geçiyor.

Adana Demirspor'dan uzun süredir ayrılacağı konuşulan yıldız oyuncu, kariyerinin belki de en flaş imzasını atmak için geri sayıma geçti.