TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Yusuf Sarı bombası! Anlaşma tamam
Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yerli futbolculara yönelen Galatasaray, transferdeki ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Yusuf Sarı transferi için anlaşma vardı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Adana Demirspor ile sözleşmesinin son yılına giren milli kanat oyuncusunun, Galatasaray'a transferi artık an meselesi.
Akşam'ın haberine göre; Adana Demirspor ile Galatasaray, Yusuf Sarı'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı.
İki ekibin önümüzdeki günlerde anlaşmalarını resmiyete dökeceği bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
ADANA DEMİRSPOR RAKAMLARI
Yusuf Sarı, 2022-2023 sezonunun başından beri formasını giydiği Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda 63 resmi maça çıktı.
Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 16 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.
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