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GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak. Sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biri ise sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, gerçekleşecek olan kampa ne zaman katılacağıydı. Arjantinli yıldızın son durumu ve kampa katılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 12:15
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GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına ilk olarak İİstanbul'da başlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap kampı, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde gerçekleşecek.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Sarı-kırmızılılar, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Öte yandan Galatasaray'da sakatlığını bulunan Mauro Icardi'nin, kampa katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Bu doğrultuda yıldız golcüden konuya dair bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle zorluk yaşasa da gol kralı olan Mauro Icardi, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor.

GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...

Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi.

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