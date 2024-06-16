GALATASARAY HABERİ: Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve...
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak. Sarı kırmızılılarda en çok merak edilen konulardan biri ise sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, gerçekleşecek olan kampa ne zaman katılacağıydı. Arjantinli yıldızın son durumu ve kampa katılacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak.
Öte yandan Galatasaray'da sakatlığını bulunan Mauro Icardi'nin, kampa katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.
Bu doğrultuda yıldız golcüden konuya dair bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle zorluk yaşasa da gol kralı olan Mauro Icardi, yeni sezona da bomba gibi girmek istiyor.
Tatilde dinlenme fırsatı bulan Arjantinli yıldız, bireysel çalışmalarını da aksatmıyor.
Okan Buruk'la sık sık görüşen 31 yaşındaki yıldız, Avusturya kampına hazır geleceğini söyledi.
Icardi, "Dinlenmek sakatlığıma iyi geldi"
"Kampa hazır bir şekilde gelip, yeni sezona fit girmek istiyorum" dedi.
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