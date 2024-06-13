Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle! Gözdesine talip oldular
Yeni sezon için yıldız arayışındaki iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşının fitili ateşleniyor... Jose Mourinho'nun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği yıldız isime Galatasaray talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ada ekibiyle temasa geçti. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)
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Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan sarı kırmızılıların son hamlesi çok büyük ses getirecek.
TAKVİM'in haberine göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti.
Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.
G.SARAY RANDEVU ALDI
Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı yıldızın transferini ısrarla istemiş ve sarı lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu.
Ancak; Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir.
Cimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında.
16.6 MİLYON €'YA TRANSFER OLDU!
Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'da dünyaya geldi. Danimarkalı orta saha oyuncusu 11 Ağustos 2020'de 16,6 milyon Euro bonservis bedeli ile Southampton'dan Tottenham'a transfer oldu.
Hojbjerg daha öncesinde ise Bayern Münih, FC Schalke 04, FC Ausburg gibi ekiplerde forma giydi.
Tottenham oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg 2023-24 sezonunda Tottenham için toplamda 39 maçta ter döktü.
Danimarkalı futbolcu sahada olduğu bin 480 dakikada 4 sarı kart gördü ve herhangi bir gol veya asist kaydetmedi.
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