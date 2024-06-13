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Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle! Gözdesine talip oldular

Yeni sezon için yıldız arayışındaki iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşının fitili ateşleniyor... Jose Mourinho'nun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği yıldız isime Galatasaray talip oldu. Sarı kırmızılı ekip, Ada ekibiyle temasa geçti. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Geride bıraktığımız sezon önce transferde sonra Süper Lig'de tarihe geçecek bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya...

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Ezeli rakipler arasında yeni sezon öncesinde ilk büyük transfer savaşının fitili ateşlendi.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

F.BAHÇE MASAYA OTURDU

Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan sarı kırmızılıların son hamlesi çok büyük ses getirecek.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

TAKVİM'in haberine göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

G.SARAY RANDEVU ALDI

Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı yıldızın transferini ısrarla istemiş ve sarı lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Ancak; Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Cimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

16.6 MİLYON €'YA TRANSFER OLDU!

Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'da dünyaya geldi. Danimarkalı orta saha oyuncusu 11 Ağustos 2020'de 16,6 milyon Euro bonservis bedeli ile Southampton'dan Tottenham'a transfer oldu.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Hojbjerg daha öncesinde ise Bayern Münih, FC Schalke 04, FC Ausburg gibi ekiplerde forma giydi.

Galatasaray'dan Mourinho'yu kızdıracak hamle!

Tottenham oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg 2023-24 sezonunda Tottenham için toplamda 39 maçta ter döktü.

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