TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

"ŞAMPİYON KADRODAN KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ" Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır.

Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz.