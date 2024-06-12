TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer hareketliliği artmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda 4 bölge için temaslar başlarken bunlardan birisi orta saha bölgesiydi. Relovo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar sürpriz bir isme teklif yapmak için hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek'in bu noktada tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. GS SPOR HABERLER
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Sarı-kırmızılılarda son olarak başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunmuştu.
"ŞAMPİYON KADRODAN KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ"
Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır.
Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz.
"YABANCI SAYISI SEBEBİYLE KADRODAN BAZI OYUNCULARI ELDEN ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluğa oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. ifadelerinde bulunmuştu.
İSPANYOLLAR TRANSFERİ DUYURDU!
Relovo'da yer alan habere göre Galatasaray, Ndidi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar oyuncunun menajerine şartlarını sordu.
Bonservisi elinde olan Ndidi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.
Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu.
2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.
Nijeryalı orta sahanın bonservisi elinde bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro...
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