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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer hareketliliği artmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda 4 bölge için temaslar başlarken bunlardan birisi orta saha bölgesiydi. Relovo'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar sürpriz bir isme teklif yapmak için hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek'in bu noktada tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. GS SPOR HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 21:12
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları için arayışlar sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Sarı-kırmızılılarda son olarak başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"HOCA İLE DE KONUŞTUM! ŞU ANKİ HEDEFİMİZ..."

Transferi son dakikaya bırakma gibi bir lüksümüz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon maalesef EURO 2024 var. Orada oynayan oyuncuların finansal yapısı değişiyor. Bizim hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Hoca ile de konuştum! Şu anki hedefimiz bu yönde. Ama Avrupa Şampiyonası'nı beklemek zorunda olduğumuz oyuncular da var.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

"ŞAMPİYON KADRODAN KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ"

Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

"YABANCI SAYISI SEBEBİYLE KADRODAN BAZI OYUNCULARI ELDEN ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluğa oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. ifadelerinde bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

İSPANYOLLAR TRANSFERİ DUYURDU!

Relovo'da yer alan habere göre Galatasaray, Ndidi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar oyuncunun menajerine şartlarını sordu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Bonservisi elinde olan Ndidi'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, 16 Aralık 1996'da Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Futbola ülkesinin takımlarından Nath Boys'ta başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

Ocak 2015'te 180 bin Euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın transfer hamlesini İspanyollar duyurdu!

2 yıl burada top koşturan Nijeryalı orta saha, Ocak 2017'de 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunu tuttu.

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