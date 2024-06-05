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Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonu çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına takviye planlayan sarı-kırmızılılar, bir süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldızın transferinde harekete geçti. Bonservisini eline alan golcü futbolcuyla temasların başladığı kaydedildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 18:16
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Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak adına kolları sıvadı.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, transfer listesini oluşturdu.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Carlos Vinicius'tan beklenen verimi alamayan Cimbom, forvet bölgesine takviye planlıyor.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Transfer için düğmeye basan Aslan, bir süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fransız yıldız için harekete geçti.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

MARTIAL BOMBASI!
ESPN'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

UYGUN MAAŞA CİMBOM'A!
Habere göre; sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Manchester United, geçtiğimiz günlerde Raphael Varane ve Brandon Williams ile birlikte tecrübeli forvetin de takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

BİRÇOK TALİBİ VAR!
Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra La Liga, Bundesliga ve ABD ekiplerinin ilgilendiği ifade edildi.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

Anthony Martial, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon MANU'da sadece 13 maçta forma giydi.

Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor

İngiliz devinde toplamda 317 maça çıkan yıldız santrfor, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.

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