Transferde golcü bombası! Fenerbahçe istiyordu Galatasaray kapıyor
Son dakika spor haberi: Yaz transfer sezonu çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Hücum hattına takviye planlayan sarı-kırmızılılar, bir süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldızın transferinde harekete geçti. Bonservisini eline alan golcü futbolcuyla temasların başladığı kaydedildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Transfer için düğmeye basan Aslan, bir süredir ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fransız yıldız için harekete geçti.
MARTIAL BOMBASI!
ESPN'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, İngiliz devinden ayrılan Martial ile ilgileniyor.
Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 28 yaşındaki forvet için Galatasaray'ın temaslara başladığı belirtildi.
UYGUN MAAŞA CİMBOM'A!
Habere göre; sarı kırmızılı takımın, oyuncuyu uygun bir maaş karşılığında renklerine bağlamak istediği ve Martial'i bu konuda ikna etmek zorunda olduğu aktarıldı.
Manchester United, geçtiğimiz günlerde Raphael Varane ve Brandon Williams ile birlikte tecrübeli forvetin de takımdan ayrıldığını resmen açıklamıştı.
BİRÇOK TALİBİ VAR!
Yıldız futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra La Liga, Bundesliga ve ABD ekiplerinin ilgilendiği ifade edildi.
Anthony Martial, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon MANU'da sadece 13 maçta forma giydi.
İngiliz devinde toplamda 317 maça çıkan yıldız santrfor, 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.
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