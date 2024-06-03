TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi
Şampiyon Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Transferin gözdesi milli futbolcuya ilk resmi teklif geldi. İşte Barış Alper'i isteyen o takım ve önerilen bonservis ücreti... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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İtalyan ekibi, Galatasaray'a ilk teklifini sundu.
20 milyon euro'luk öneriyle gelen Napoli'ye olumsuz yanıt verildi.
Galatasaray 30 milyon euro'nun altına bırakmak istemediği Barış Alper için Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.
Milli Takımda 11'in banko isimlerinden olan yıldız oyuncunun iyi performans göstermesi halinde rekorlar kırarak Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.
Barış bu sezon 55 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 7 gol attı.
Ayrıca 12 de asist yaptı.
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