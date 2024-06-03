Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Şampiyon Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Transferin gözdesi milli futbolcuya ilk resmi teklif geldi. İşte Barış Alper'i isteyen o takım ve önerilen bonservis ücreti... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Galatasaray'da sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da transferin gözdesi olmuş durumda.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Almanya ve İtalya'dan birçok takımın listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için kulüpler, menajerler aracılığıyla Aslan'ın kapısını çalıyor.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Barış Alper'in uzun süredir peşinde olan Napoli de bu kulüplerden...

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

İtalyan ekibi, Galatasaray'a ilk teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

20 milyon euro'luk öneriyle gelen Napoli'ye olumsuz yanıt verildi.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Galatasaray 30 milyon euro'nun altına bırakmak istemediği Barış Alper için Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Milli Takımda 11'in banko isimlerinden olan yıldız oyuncunun iyi performans göstermesi halinde rekorlar kırarak Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Barış bu sezon 55 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Resmi teklif geldi! İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi

Bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

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