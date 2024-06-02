Haberler Galatasaray Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılara o yıldızla ilgili heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 23:23
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Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Topladığı 102 puanla Süper Lig'i lider tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Son 2 sezondur önemli takviyelere imza atan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmeyi planlıyor.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Transfer harekatına yoğun şekilde devam eden sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme yaşandı.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabını takibe aldı.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Manchester United'a kiralık olarak gitmeden önce de Sofyan Amrabat ile yakından ilgilenmişti.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Tecrübeli futbolcunun bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da bulunuyor.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, daha öncesinde Amrabat için, "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık.

Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı

Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk.

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