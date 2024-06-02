Transfer ateşini yaktı! O yıldız Galatasaray'ı takibe aldı
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılara o yıldızla ilgili heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
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Transfer harekatına yoğun şekilde devam eden sarı-kırmızılılar için flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabını takibe aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Manchester United'a kiralık olarak gitmeden önce de Sofyan Amrabat ile yakından ilgilenmişti.
Tecrübeli futbolcunun bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da bulunuyor.
ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI
Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, daha öncesinde Amrabat için, "Amrabat'la büyük ölçüde anlaşmıştık.
Kendisiyle de kulübüyle de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk.
Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz sezon İngiliz devi Manchester United formasıyla 30 resmi maça çıkan Amrabat, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.
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