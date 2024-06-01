GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Özbek, Anıtkabir çıkışında gazetecilerin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi hakkındaki sorusuna yanıt verdi.
Onun için yüksek maliyetli bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez.
Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor.
Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız.
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