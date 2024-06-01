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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 16:07
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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, yönetimiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Özbek, Anıtkabir çıkışında gazetecilerin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi hakkındaki sorusuna yanıt verdi.



GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Jose Mourinho, çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Onun için yüksek maliyetli bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Jose Mourinho sözleri!

Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız.

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