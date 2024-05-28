Gece yarısı partisi

Süper Lig'deki 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, ilk kutlamasını gece yarısı Florya'da yaptı. Konya'dan şampiyonlukla dönen sarı-kırmızılılar, soluğu Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Takımı, madebinde binlerce taraftar karşıladı. Tesisleri dolduran sarı-kırmızılılar, oyuncuların gelmesiyle büyük bir coşku yaşadı. Gece boyunca oyuncular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına oyuncular da eşlik etti. Florya'nın tezahüratlarla inlediği ve sarı-kırmızılı renge boyandığı geceye İcardi'nin giydiği Ali Koç forması damga vurdu. Icardi, bu sezon klasikleşen gol sevinçlerinden "Uyuma İşareti"ni de yaptı.

Büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, takımın mabedi Florya'ya akın etti.

İcardi ve Wanda Nara, 'General Mauro İcardi' bayrağını Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonuna astı.

Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs çocukları Ciro'ya yapılan tezahürat sonrasında duygusal anlar yaşadı.