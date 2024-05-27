Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....
Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanırken sezonun en iyi 11'i belli oldu. Açıklanan listedeki isimler büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
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VICTOR NELSSON
BARIŞ ALPER YILMAZ
FERDİ KADIOĞLU
LUCAS TORREIRA
HARIS HAJRADINOVIC
OĞUZ AYDIN
DRIES MERTENS
DUSAN TADIC
MAURO ICARDI
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