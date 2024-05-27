Haberler Galatasaray Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanırken sezonun en iyi 11'i belli oldu. Açıklanan listedeki isimler büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:54
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Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu sona ererken sezonun en iyi 11'i Opta verilerine göre belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

İŞTE SEZONUN EN İYİ 11'İ:

FERNANDO MUSLERA

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

ALEXANDER DJIKU

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

VICTOR NELSSON

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

BARIŞ ALPER YILMAZ

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

FERDİ KADIOĞLU

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

LUCAS TORREIRA

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

HARIS HAJRADINOVIC

Trendyol Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i belli oldu! Listede kimler var kimler....

OĞUZ AYDIN

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