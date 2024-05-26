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Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Galatasaray, Konyaspor'dan puan alması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç ile ilgili detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 15:50
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Konyaspor Galatasaray maçı canlı izle | Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 2023 - 2024 sezonunda şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray, Medaş Konya Büyük Şehir Belediye Stadyumu'nda sezonun son maçına çıkacak. Icardi, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Torreira gibi yıldızlara sahip olan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmak için Konya deplasmanından puan almak zorunda. Galatasaray, sezonun ikinci yarısında 17 maç üst üste galibiyet almış ve geçtiğimiz sezon elde ettiği 14'te 14 galibiyet rekorunu geride bırakmıştı. Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Icardi.

KONYA DEPLASMANINDA SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK!

Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti. Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.

GALATASARAY TAM KADRO KONYA'DA!

Galatasaray, şampiyonluk ihtimali ile Konya'ya tam kadro gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat YIlmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."

GALATASARAY İLE KONYASPOR 46. RANDEVUDA

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 32 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 86 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 37 müsabakada kalesinde 25 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 45 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada 38 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Cimbom son olarak Fatih Karagümrük'e konuk oldu ve rakibini 3-2 yendi.

HAKIM ZIYECH CEZALI

Galatasaray'da Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı kart cezasından dolayı Konyaspor karşısında oynayamayacak. Ziyech, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor - Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLURSA KASA DOLACAK!

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koyacak. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti. Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı. "Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak. Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak. Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

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