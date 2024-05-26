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Dursun Özbek yeniden başkan

3343 oyla rekor kırarak Süheyl Batum’u geride bırakan Özbek, “Asıl kutlamalarımız yarın... İnşallah şampiyon olacağız” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray'da başkanlık koltuğunun sahibi değişmedi. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği kongrede Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi. Galatasaray Lisesi'ndeki kongrenin saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 15.00'te sona erdi. Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 20 sandığın sayımı gerçekleştirildi. Oy kullanma hakkına sahip 10 bin 290 üyeden 4 bin 415'i sandık başına gitti. Dursun Özbek, Süheyl Batum'a fark atarak koltuğu bırakmadı.

KOLTUKTA 2 YIL OTURACAK

Seçimde baştan sona Dursun Özbek hakimiyeti vardı. 14. sandık sonunda Batum, tebrik etmek üzere kürsüye çıktı. Ardından teşekkür eden Özbek, "Burada kaybeden yok, kazanan da da Galatasaray olmuştur" ifadelerini kullandı. 20 sandık sonunda 3343 oy alarak Ünal Aysal'ın 2011'deki 2998 oyunu geride bırakan Özbek, kulüp rekorunu kırdı. Batum ise 955 oyda kaldı. 2 yıl göreve devam edecek olan Özbek, "Herkese teşekkürler. Asıl kutlamalarımız yarın... İnşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

İŞTE YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan.

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Denetim Kurulu: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu.

Sicil Kurulu: Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.

Disiplin Kurulu: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem R.Tan, Mustafa İ.Ziyal, Aydın Önder, A.Murat Canaydın, Ali B.Öztürk.

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