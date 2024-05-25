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Konyaspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Kritik maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:00
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Konyaspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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