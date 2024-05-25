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Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Konya ekibiyle oynanacak mücadeleden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Yönetimin, olası şampiyonluk için sessiz bir hazırlığa başladığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

KUTLAMA HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Takvim'in haberine göre; takımın, şampiyonluk maçında konsantrasyonunu bozmak istemeyen, hafta içinde seçim çalışmaları ve tüm toplantıları iptal eden yönetim, bir yandan da mutlu sona ulaşılması halinde yapılacak kutlamaları organize etme telaşında.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Aslan, ipi göğüslerse takımın maçın ardından hemen İstanbul'a dönmesi ve oradan da Florya'ya gitmesi planlanıyor. Taraftarların akın edeceği Florya'da büyük bir kalabalık, Galatasaraylı futbolcuları ve teknik heyeti heyecanla bekliyor olacak.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

DEV ORGANİZASYON PLANI

Ayrıca Galatasaray yönetimi, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşatabilmek için Florya'daki kutlamalarla sınırlı kalmayacak.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Pazartesi günü de tüm kupaların sergileneceği bir organizasyon planlanıyor.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Taraftarlara kutlamalarla ilgili bir jest yapmayı de düşünen Galatasaraylı kurmayların, Fenerbahçe derbisine gelen taraftarları ücretsiz olarak kutlamalara alacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

Kazanılması halinde G.Saray'ın kupa coşkusuna, ünlü sanatçıların performansları, gösteriler ve şovların da eşlik edeceği öğrenildi.

Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar

YÜZLER GÜLÜYOR

Galatasaray forması giyen futbolcuların ve teknik heyetin, deplasmandaki şampiyonluk sınavı öncesinde moralli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmıyor.

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