Galatasaray'dan görkemli kutlama planı! İşte yapılacak organizasyonlar
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında pazar günü TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da şampiyonluk için geri sayım başladı. Konya ekibiyle oynanacak mücadeleden puanla ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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DEV ORGANİZASYON PLANI
Ayrıca Galatasaray yönetimi, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşatabilmek için Florya'daki kutlamalarla sınırlı kalmayacak.
Pazartesi günü de tüm kupaların sergileneceği bir organizasyon planlanıyor.
Taraftarlara kutlamalarla ilgili bir jest yapmayı de düşünen Galatasaraylı kurmayların, Fenerbahçe derbisine gelen taraftarları ücretsiz olarak kutlamalara alacağı öğrenildi.
Kazanılması halinde G.Saray'ın kupa coşkusuna, ünlü sanatçıların performansları, gösteriler ve şovların da eşlik edeceği öğrenildi.
YÜZLER GÜLÜYOR
Galatasaray forması giyen futbolcuların ve teknik heyetin, deplasmandaki şampiyonluk sınavı öncesinde moralli ve neşeli olması dikkatlerden kaçmıyor.
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