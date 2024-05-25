Galatasaray'da başkan adayları oylarını kullandı!

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, basın mensuplarına "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün diğer başkan adayı Süheyl Batum da 2 numaralı sandıkta oy kullandı. Batum, oy kullanma işleminin ardından "Hayırlı olsun" dedi.