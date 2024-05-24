GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!
Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Carlos Vinicius'un alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı etkili bir performans sergileyen yıldızın peşine düştüğü belirtildi. İşte Cimbom'un gündemindeki isim... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yönetim geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştirmişti.
Yapılan toplantıda transfer planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştu.
Bu toplantıda yeni sezonda yapılması hedeflenen transferler net şekilde belirlenmişti.
Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.
Dursun Özbek ve kurmaylarının şampiyon olunması ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaza damga vuracak transferlere imza atmayı hedeflediği bildirildi.
Listesinde birçok önemli futbolcu bulunan sarı kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi yıkan o ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği vurgulandı.
Galatasaray'ın, hedeflediği o yıldızı Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü iler sürüldü.
İşte Cimbom'un transferdeki gözde ismi...
G.SARAY'DAN EL KAABI BOMBASI!
Galatasaray'ın, Olimpiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların bu sezona damga vuran golcü futbolcu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.
Yönetimin, El Kaabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı iddia edildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un, Faslı forveti çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı aktarıldı.
30 yaşındaki santrforun ise Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi.
Cimbom, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan El Kaabi için bonservis ücreti ödemeyecek.
Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor.
El Kaabi'nin ise yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği vurgulandı.
Galatasaraylı idarecilerin bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.
Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen El Kaabi'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi.
Öte yandan haziran ayı itibariyle serbest konumda olacak El Kaabi'nin, Yunan temsilcisinde kalmayı düşünmediği kaydedildi.
Bunun yanı sıra deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi.
Ayoub El Kaabi bu sezon Olimpiakos'ta toplam 43 maça çıktı.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 32 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Olimpiakos formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda önemli performanslar sergilemişti.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan golcü oyuncu, kariyerinde Al-Sadd SC, Wydad AC, HB FC ve RS Berkane gibi takımlarda da forma giymişti.
Fas Milli Takım'ında da 44 karşılaşmada boy gösteren El Kaabi, 22 gol kaydetme başarını göstermişti.
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