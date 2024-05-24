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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Carlos Vinicius'un alternatiflerini aramaya başlayan sarı kırmızılılar Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı etkili bir performans sergileyen yıldızın peşine düştüğü belirtildi. İşte Cimbom'un gündemindeki isim... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 09:23
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda yapılacak transferler için adeta gaza bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Hem scout ekibi hem de menajerlerin oyuncu önerileri üzerine harekete geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Yönetim geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Yapılan toplantıda transfer planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Bu toplantıda yeni sezonda yapılması hedeflenen transferler net şekilde belirlenmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Yönetimin transferde son 2 sezonda olduğu gibi yine iddialı isimlere yöneleceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Dursun Özbek ve kurmaylarının şampiyon olunması ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde yaza damga vuracak transferlere imza atmayı hedeflediği bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Listesinde birçok önemli futbolcu bulunan sarı kırmızılıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Galatasaray'ın bu sezona damga vuran flaş bir yıldızın peşinde olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Sarı kırmızılıların, UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi yıkan o ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transfere onay verdiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Galatasaray'ın, hedeflediği o yıldızı Icardi'nin yedeği olarak düşündüğü iler sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

İşte Cimbom'un transferdeki gözde ismi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

G.SARAY'DAN EL KAABI BOMBASI!

Galatasaray'ın, Olimpiakos forması giyen Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Sarı kırmızılıların bu sezona damga vuran golcü futbolcu için ilk teması kurduğu öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Yönetimin, El Kaabi'nin menajeriyle iletişime geçtiği ve kontrat pazarlığı yaptığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Faslı forveti çok istediği ve zaman zaman Icardi ile oynatmayı planladığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

30 yaşındaki santrforun ise Galatasaray'a gelmeyi istediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Cimbom, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan El Kaabi için bonservis ücreti ödemeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Ancak başarılı oyuncu için belli bir imza parası verilmesi planlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

El Kaabi'nin ise yıllık 3.5 milyon Euro civarında bir ücret talep ettiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Galatasaraylı idarecilerin bu rakamı düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Bu sezon çok iyi bir performans sergileyen El Kaabi'ye Avrupa'nın önemli kulüplerinin de teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Öte yandan haziran ayı itibariyle serbest konumda olacak El Kaabi'nin, Yunan temsilcisinde kalmayı düşünmediği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Bunun yanı sıra deneyimli golcünün geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Ayoub El Kaabi bu sezon Olimpiakos'ta toplam 43 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 32 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Ayrıca 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Bir dönem ülkemizde Hatayspor forması giyen El Kaabi, Olimpiakos formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda önemli performanslar sergilemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan golcü oyuncu, kariyerinde Al-Sadd SC, Wydad AC, HB FC ve RS Berkane gibi takımlarda da forma giymişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Carlos Vinicius'un alternatifi Komşu'dan geliyor!

Fas Milli Takım'ında da 44 karşılaşmada boy gösteren El Kaabi, 22 gol kaydetme başarını göstermişti.

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