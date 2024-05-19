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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan kavga yorumu! "Maç içerisinde de deneyecekler"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:45
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan kavga yorumu! "Maç içerisinde de deneyecekler"

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLUK MAÇI"

"19.05 yani 1905 de Galatasaray'ın kuruluş yılı. Bu anlamda da önemli bir gün. Bizim için şampiyonluk maçı. Berabere kaldığımız taktirde şampiyon oluyoruz. Bunun heyecanıyla hazırlandık. Geçen sezona benzer bir fikstür gitti. Bugün amacımız kazanmak."

"MAÇ İÇERİSİNDE DE DENEYEN FUTBOLCULAR OLACAKTIR"

"Futbolun içinde kalmalıyız. Maç öncesinde istemediğimiz şeyler oldu. Maç içerisinde de deneyen futbolcular olacaktır. Sahada kalmalıyız. Bunu oyuncularıma tekrar hatırlatacağım."

"FENERBAHÇE'Yİ YENEREK BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Fenerbahçe son deplasman mağlubiyetini burada aldı. Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'a bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Bu maça şampiyonluk heyecanıyla hazırlandık! Geçen sene Fenerbahçe maçına 5 puan farkla çıkmıştık, bu sene ise 6 puanla çıkıyoruz. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız."

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