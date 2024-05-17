Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılarda sezonun en iyi çıkış yapan futbolcularından olan Barış Alper Yılmaz'ı derbide izlemeye gelecekler. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Genç yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.
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