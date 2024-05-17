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Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılarda sezonun en iyi çıkış yapan futbolcularından olan Barış Alper Yılmaz'ı derbide izlemeye gelecekler. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz, pazar günü oynanacak derbide Avrupa'nın dev kulübü Borussia Dortmund tarafından izlenecek. Takvim'in haberine göre Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi.

Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.

Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

2027'DE SONA ERİYOR

Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'dan Sarı-Kırmızılılar 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelir bekliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, astronomik bir bonservis geliri hedefliyor. Bu yüzden de transfer görüşmelerinde acele etmek istemiyor.

Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Genç yıldız, Euro 2024'te forma giydikten sonra transfer pazarlıklarına başlamayı düşünüyorlar. Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasını 53 maçta giydi.

Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik performansa imza attı.

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