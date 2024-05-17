Derbide gözler Barış Alper Yılmaz'da olacak! İzlemeye geliyorlar...

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz, pazar günü oynanacak derbide Avrupa'nın dev kulübü Borussia Dortmund tarafından izlenecek. Takvim'in haberine göre Alman ekibinin gözlemcilerinin milli oyuncuyu derbide takip edeceği ve sezon sonunda resmi adımların atılacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz'ı Dortmund dışında başka kulüpler de yakından takip ediyor. Alman kulübü Dortmund dışında İtalyan, Fransız ve İngiliz kulüplerinin de sezon sonunda Galatasaray ile temasa geçeceği konuşuluyor.