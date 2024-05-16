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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılıların başında 9. derbisine çıkmaya hazırlanıyor. İşte tecrübeli çalıştırıcının derbi karnesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:11
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un 9. derbisi! İşte büyük maç istatistikleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşılaştı. Buruk, bu derbilerde 1'ü hükmen olmak üzere toplam 6 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 9. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılara karşı ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

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Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk'un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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