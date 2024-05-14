GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki golleriyle takımın şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı sağladı. Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un en önemli isimlerinden biri konumundaki yıldız isme İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezonki başarıdan sonra sarı kırmızılı birçok futbolcuya önemli transfer tekliflerinin gelebileceği konuşuluyordu.
Bu durumu doğrular nitelikle flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.
MAURO ICARDI İDDİASI
La Provincia'da yer alan habere göre, 21 aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor.
İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.
Öte yandan Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.
LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER
Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı.
31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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