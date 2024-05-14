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GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki golleriyle takımın şampiyonluk yürüyüşüne önemli katkı sağladı. Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli forvet hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un en önemli isimlerinden biri konumundaki yıldız isme İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:08
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GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Süper Lig'de adım adım 24. şampiyonluğuna giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Bir yandan şampiyonluk yarışına konsantre olan Cimbom, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'da özellikle gelecek sezon hangi isimlerin kadroya katılıp, hangi isimlerle yolların ayrılacağı büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Bu sezonki başarıdan sonra sarı kırmızılı birçok futbolcuya önemli transfer tekliflerinin gelebileceği konuşuluyordu.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Bu durumu doğrular nitelikle flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

MAURO ICARDI İDDİASI

La Provincia'da yer alan habere göre, 21 aradan sonra Serie A'ya yükselen Como, güçlü bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

İtalyan ekibinin hücum hattı için transfer listesinde yer alan isimlerden birinin de Mauro Icardi olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

Öte yandan Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatıldı.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Mauro Icardi, 30 gol attı ve 12 asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip

31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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