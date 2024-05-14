F.Bahçe’yi bana bırakın

Fatih Karagümrük karşısında etkisiz olan Mauro İcardi, 7 maç sonra suskun kaldı. Süper Lig'de gol krallığındaki yerini koruyan Arjantinli oyuncu, gözünü artık F.Bahçe derbisine çevirdi. Geçen sezon sarı-lacivertli ekibe 2 gol atan 31 yaşındaki yıldız, bu yıl ise boş geçmişti. İcardi, takım arkadaşlarına 'Derbiyi bana bırakın' mesajı verdi. Arjantinli yıldız, "Sezon başından bu yana aleyhimize birçok şey söylendi. İlk maçta yaşananlar ortada... Bu hafta sahamızda F.Bahçe'yi yenerek şampiyonluğu kutlamalıyız. Ben de gollerimle buna destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. İcardi'nin bu sezon Süper Lig'de 32 maçta 23 gol, 9 asisti var.