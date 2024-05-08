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Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Farkı 6'ya çıkartan Aslan'a, kalan 3 maçta 4 puan yetecek. Gelecek hafta Galatasaray kazanır ve Fenerbahçe takılırsa iş derbiye de kalmayacak. | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Galatasaray'da 24. şampiyonluk için meşaleler yandı… Son olarak Sivasspor'u evinde 6-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin Konyaspor deplasmanında yaşadığı kayıpla puan farkını 6'ya yükseltti.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Ligde son 3 haftaya girilirken, sarı-kırmızılı takım hanesine 4 puan yazdırması halinde F.Bahçe'nin alacağı puanlardan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Gelecek hafta Karagümrük ile karşılaşacak olan Aslan kazanır ve rakibi Kadıköy'de Kayserispor'a takılırsa yine mutlu sona ulaşacak.


Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği senaryolarda ise şampiyonluk 37. haftadaki derbiye kalacak.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

G.Saray, Rams Park'ta taraftarı önünde ezeli rakibinden 1 puan dahi alırsa 24. şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

'Mayıslar bizimdir' ve 'konsantrasyon' sloganlarıyla ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, son hafta ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Rekorları kırarak ilerleyen Okan Buruk ve öğrencileri işi o maça bırakmadan üst üste ikinci şampiyonluğu kutlamayı çok istiyor.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

SERİYLE BİTİRECEK
Cimbom, kalan maçlarını da kazanarak sezonu 105 puanla bitirmek istiyor.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve Konyaspor maçlarından da zaferle ayrılmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, 19 maçlık galibiyet serisiyle sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Sezonun ilk devresinde Karagümrük'ü 1-0, Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Aslan'ın ligde gol bulamadığı tek takım F.Bahçe kaldı.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

HER ALANDA ZİRVEDE
Süper Lig'de zirveyi sahiplenen Galatasaray, istatistikleri de alt üst etti.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Sarı-kırmızılı takım, 35 haftada 96 puan toplayarak rekor kırdı.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

2,74 puan ortalaması yakalayan Aslan, üst üste aldığı 16 galibiyetle de başka bir rekora imza attı.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

İç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 35 haftada sadece 4 kez puan kaybederken toplamda rakiplerine 1 kez yenildi.

Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Averaj üstünlüğünü de eline geçiren sarıkırmızılı takım, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

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