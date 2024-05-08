Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor

Galatasaray'da 24. şampiyonluk için meşaleler yandı… Son olarak Sivasspor'u evinde 6-1'lik skorla deviren sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin Konyaspor deplasmanında yaşadığı kayıpla puan farkını 6'ya yükseltti.

Ligde son 3 haftaya girilirken, sarı-kırmızılı takım hanesine 4 puan yazdırması halinde F.Bahçe'nin alacağı puanlardan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.