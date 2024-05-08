Galatasaray geri sayıma geçti! 24. şampiyonluk yükleniyor
Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Farkı 6'ya çıkartan Aslan'a, kalan 3 maçta 4 puan yetecek. Gelecek hafta Galatasaray kazanır ve Fenerbahçe takılırsa iş derbiye de kalmayacak. | GS SPOR HABERLERİ
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DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u mağlup ettiği senaryolarda ise şampiyonluk 37. haftadaki derbiye kalacak.
G.Saray, Rams Park'ta taraftarı önünde ezeli rakibinden 1 puan dahi alırsa 24. şampiyonluğa ulaşacak.
'Mayıslar bizimdir' ve 'konsantrasyon' sloganlarıyla ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, son hafta ise Konyaspor deplasmanına çıkacak.
Rekorları kırarak ilerleyen Okan Buruk ve öğrencileri işi o maça bırakmadan üst üste ikinci şampiyonluğu kutlamayı çok istiyor.
SERİYLE BİTİRECEK
Cimbom, kalan maçlarını da kazanarak sezonu 105 puanla bitirmek istiyor.
Fatih Karagümrük, F.Bahçe ve Konyaspor maçlarından da zaferle ayrılmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, 19 maçlık galibiyet serisiyle sezonu tamamlamayı hedefliyor.
Sezonun ilk devresinde Karagümrük'ü 1-0, Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Aslan'ın ligde gol bulamadığı tek takım F.Bahçe kaldı.
HER ALANDA ZİRVEDE
Süper Lig'de zirveyi sahiplenen Galatasaray, istatistikleri de alt üst etti.
Sarı-kırmızılı takım, 35 haftada 96 puan toplayarak rekor kırdı.
2,74 puan ortalaması yakalayan Aslan, üst üste aldığı 16 galibiyetle de başka bir rekora imza attı.
İç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 35 haftada sadece 4 kez puan kaybederken toplamda rakiplerine 1 kez yenildi.
Averaj üstünlüğünü de eline geçiren sarıkırmızılı takım, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.
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