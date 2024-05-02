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Erden Timur Galatasaray'ın yeni yönetiminde yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da GSYİAD Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini bulurken tören sonunda Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur geleceği hakkında flaş sözlere yer verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 16:22
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Erden Timur Galatasaray'ın yeni yönetiminde yer alacak mı? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da GSYİAD Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini bulurken tören sonunda Erden Timur yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Timur geleceği hakkında da konuştu.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN SÖZLERİ:

Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22:00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk.

Hak ederek şampiyonluktan başka bir şey konuşmayalım.

Aslanlar gibi, sonuna kadar mücadele ederek, hak ettiğimiz şampiyonluğumuzu, hak ettiğimizi herkese kanıtlayarak kazanmalıyız. İliklerimize kadar inandığımızı anlatma zamanıdır. Başka bir gündem yok.

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