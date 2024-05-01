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Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alırken gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Bu kapsamda Cimbom, Almanlar yaşayan efsanelerinden birini kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 10:30
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Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son olarak 34. haftada Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Cimbom bu mücadeleyi 3-0 kazanarak 93 puana yükseldi.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Ayrıca Cimbom bu sezon, Şampiyonlar ile Avrupa Ligi'nde mücadele etti.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Devler Ligi A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aslan, grubu 3. olarak bitirdi.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Avrupa Ligi'nde ise play-off'ta Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray, toplam 6-4'lük skorla bu turnuvaya veda etti.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Sarı-kırmızılı ekip bu sezonki Avrupa macerasından sonra, gelecek sezona flaş transferlerle girmek istiyor.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Cimbom öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne katılıp minimum çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip gündemine flaş bir ismi aldı.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

G.SARAY'DAN MULLER BOMBASI!
A Spor'un haberine göre; Galatasaray, gelecek sezonki büyük hedeflerinin mimarlarından olacağını düşündüğü Thomas Müller'i gündemine aldı.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa devi Bayern Münih'in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Alman yıldızın takıma katılması için transfer planı yapıldı.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Galatasaray, büyük bir gizlilikle Müller'in transfer planını yürütüyor.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Dünya yıldızının güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Almanların efsanesi Galatasaray'a geliyor! Tranfer gizlilikle yürütülüyor

Bu sezon 37 maça çıkan Thomas Müller, bu müsabakalarda 7 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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