Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Wilfred Zaha'nın alternatiflerini aramaya başlayan Galatasaray rotasını Portekiz'e çevirdi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim Porto'nun Brezilyalı yıldızına kancayı taktı. Sarı kırmızılıların oyuncu için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 12:35
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Galatasaray, Süper Lig'deki yarışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Hata yapmak istemeyen Cimbom, kalan 5 maçı da kazanmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri ligin 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor maçının benzerini sahaya yansıtmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sarı-kırmızılılar, Pendik'i evinde ağırlamış ve sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip puanını 90'a yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına büyük yara aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

EMS Yapı Sivasspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

2 kez öne geçen Kanarya, üstünlüğünü son ana kadar koruyamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

86 puanda bulunan Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri dev derbide hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sarı-lacivertli ekip, Sivas deplasmanında yaşadığı moral bozukluğunu derbide gidermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Fenerbahçe puan farkının açılmasını istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Diğer yandan Galatasaray'da da hazırlıklar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Adana Demirspor maçına çalışan sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan listeyi aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sezon sonunda 3 isimle yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Ndombele, Zaha ve Oliveira ile devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Cimbom özellikle Zaha'nın yerini doldurmak için yoğun bir mesai içinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Portekiz'de buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray, Porto forması giyen Galeno'yu listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Brezilyalı kanat, skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Portekiz ekibinin formasını 44 maçta terleten yıldız isim, 15 gol ve 12 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

İstikrarlı bir şekilde oynayan Gelano bu sezon 3273 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

Sambacı yıldız ayrıca Brezilya Milli Takımı formasını 1 kez giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

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