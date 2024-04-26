TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Sambacı yıldıza kanca! Zaha'nın alternatifi Porto'dan geliyor
Wilfred Zaha'nın alternatiflerini aramaya başlayan Galatasaray rotasını Portekiz'e çevirdi. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren yönetim Porto'nun Brezilyalı yıldızına kancayı taktı. Sarı kırmızılıların oyuncu için görüşmelerde bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Okan Buruk'un öğrencileri ligin 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.
Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor maçının benzerini sahaya yansıtmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Pendik'i evinde ağırlamış ve sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Golleri ise Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu (P.) kaydetti.
3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip puanını 90'a yükseltti.
Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına büyük yara aldı.
EMS Yapı Sivasspor deplasmanına çıkan sarı-lacivertli ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.
2 kez öne geçen Kanarya, üstünlüğünü son ana kadar koruyamadı.
86 puanda bulunan Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
İsmail Kartal'ın öğrencileri dev derbide hata yapmak istemiyor.
Sarı-lacivertli ekip, Sivas deplasmanında yaşadığı moral bozukluğunu derbide gidermek istiyor.
Fenerbahçe puan farkının açılmasını istemiyor.
Diğer yandan Galatasaray'da da hazırlıklar sürüyor.
Adana Demirspor maçına çalışan sarı-kırmızılı ekip, diğer yandan transfer harekatına devam ediyor.
Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan yönetim, teknik direktör Okan Buruk'tan listeyi aldı.
Sezon sonunda 3 isimle yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, Ndombele, Zaha ve Oliveira ile devam etmeyi düşünmüyor.
Cimbom özellikle Zaha'nın yerini doldurmak için yoğun bir mesai içinde.
Sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi Portekiz'de buldu.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray, Porto forması giyen Galeno'yu listesine aldı.
Brezilyalı kanat, skorer kimliğiyle öne çıkıyor.
Portekiz ekibinin formasını 44 maçta terleten yıldız isim, 15 gol ve 12 asiste imza attı.
İstikrarlı bir şekilde oynayan Gelano bu sezon 3273 dakika sahada kaldı.
Sambacı yıldız ayrıca Brezilya Milli Takımı formasını 1 kez giydi.
26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.
Yıldız ismin bonservis değeri 25 milyon Euro olarak biliniyor.
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