Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcu İtalya Serie A'nın yolunu tutuyor. İşte Victor Nelsson'un bonservis bedeli...
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Tekrardan futboluna konsantre olan Nelsson, sonrasında bulduğu şansları iyi değerlendirdi.
Kalitesini konuşturan yıldız savunmacı, teknik direktör Okan Buruk'tan formayı aldı.
25 yaşındaki savunmacının bu istikrarı, ona Çizme'nin dev kulübünün kapılarını açtı.
VICTOR NELSSON NAPOLI'YE DOĞRU
Victor Nelsson, sezon sonunda İtalya Serie A ekibi Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Ara döneminde de Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin yaz aylarında bu transferi bitireceği belirtildi.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
Çizme ekibinin Galatasaray'a 15 milyon euro teklifte bulunacağı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu haberin detayları arasında yer aldı.
Victor Nelsson bu sezon 41 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 2 gollük katkı verdi.
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