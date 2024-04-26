Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, her geçen sezon yükselen ivmesiyle savunma hattının kilit ismi olmayı başardı.

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta Galatasaray'ın önemli isimlerinden olan Victor Nelsson, bu sezona yedek kulübesinde başladı.