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Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcu İtalya Serie A'nın yolunu tutuyor. İşte Victor Nelsson'un bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:43
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Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, her geçen sezon yükselen ivmesiyle savunma hattının kilit ismi olmayı başardı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Geçen yıl kazanılan şampiyonlukta Galatasaray'ın önemli isimlerinden olan Victor Nelsson, bu sezona yedek kulübesinde başladı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Ara transfer dönemine kadar formayı Davinson Sanchez'den almakta zorlanan Danimarkalı futbolcunun az süre bulmaktan şikayetçi olduğu ve takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Tekrardan futboluna konsantre olan Nelsson, sonrasında bulduğu şansları iyi değerlendirdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Kalitesini konuşturan yıldız savunmacı, teknik direktör Okan Buruk'tan formayı aldı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

25 yaşındaki savunmacının bu istikrarı, ona Çizme'nin dev kulübünün kapılarını açtı.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

VICTOR NELSSON NAPOLI'YE DOĞRU
Victor Nelsson, sezon sonunda İtalya Serie A ekibi Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Ara döneminde de Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak isteyen Napoli'nin yaz aylarında bu transferi bitireceği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO!
Çizme ekibinin Galatasaray'a 15 milyon euro teklifte bulunacağı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu haberin detayları arasında yer aldı.

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