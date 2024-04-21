TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-Kırmızılılar'la yeni sözleşmeye imza atan milli oyuncuya Eintracht Frankfurt'tan sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United da talip oldu.

Takvim'in haberine göre İngilizler, Galatasaray'a 24 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray Yönetimi'nin bu teklifi kabul etmediği ve West Ham'a, "Teklifiniz için teşekkür ederiz ama Euro 2024'ten sonra yeniden görüşelim" cevabını verdiği öğrenildi.