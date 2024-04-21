TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak takımdaki o yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-Kırmızılılar, Euro 2024 sonrası, Barış Alper Yılmaz'a gelecek tekliflerin daha da artacağını düşünüyor. Galatasaray'a geldiği günden beri fiziksel anlamda büyük değişim yaşayan ve bu sezon kritik gollere imza atan milli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'da kalması zor gözüküyor.
Barış Alper Yılmaz bu sezon 49 karşılaşmada görev alırken, 6 gol ve 9 asiste imza attı. Keçiörengücü'nden 2021 yılında 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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