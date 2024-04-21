Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak takımdaki o yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-Kırmızılılar'la yeni sözleşmeye imza atan milli oyuncuya Eintracht Frankfurt'tan sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United da talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Takvim'in haberine göre İngilizler, Galatasaray'a 24 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Galatasaray Yönetimi'nin bu teklifi kabul etmediği ve West Ham'a, "Teklifiniz için teşekkür ederiz ama Euro 2024'ten sonra yeniden görüşelim" cevabını verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Bilindiği gibi Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için 19 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

TEKLİFLER ARTABİLİR

Sarı-Kırmızılılar, Euro 2024 sonrası, Barış Alper Yılmaz'a gelecek tekliflerin daha da artacağını düşünüyor. Galatasaray'a geldiği günden beri fiziksel anlamda büyük değişim yaşayan ve bu sezon kritik gollere imza atan milli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'da kalması zor gözüküyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray yıldız isme gelen 24 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi!

Barış Alper Yılmaz bu sezon 49 karşılaşmada görev alırken, 6 gol ve 9 asiste imza attı. Keçiörengücü'nden 2021 yılında 2.1 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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