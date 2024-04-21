GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.