GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Fildişili yıldızı transfer ederek büyük yankı uyandırmıştı. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Zaha ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.
MOYES KABUL ETMEDİ
Sarı-kırmızılıların yıldızının transferinin David Moyes tarafından kabul görmediği aktarıldı.
The Guardian'da yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın devre arasında Wilfried Zaha'ya talip olduğu kaydedildi.
İngiliz ekibinde teknik direktör David Moyes'un Wilfried Zaha transferini veto ettiği vurgulandı.
İskoç teknik direktörün, Wilfried Zaha transferinin takımın seviyesini yükseltemeyeceğini düşümesi nedeniyle transfere izin veremdiği belirtildi.
Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.
Fildişili futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.
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