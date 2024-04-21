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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Fildişili yıldızı transfer ederek büyük yankı uyandırmıştı. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Zaha ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 09:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Cimbom'un en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödeneceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

MOYES KABUL ETMEDİ

Sarı-kırmızılıların yıldızının transferinin David Moyes tarafından kabul görmediği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

The Guardian'da yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre; Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın devre arasında Wilfried Zaha'ya talip olduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

İngiliz ekibinde teknik direktör David Moyes'un Wilfried Zaha transferini veto ettiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

İskoç teknik direktörün, Wilfried Zaha transferinin takımın seviyesini yükseltemeyeceğini düşümesi nedeniyle transfere izin veremdiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek! Sezon başında...

Fildişili futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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