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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da sıra teknik direktör Okan Buruk'a geldi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Buruk'un maaşına da dev zam yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Geçen sezon göreve geldiği Galatasaray'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Okan Buruk'un kontratı bu sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Sarı-kırmızılı takımda üst üste 2. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen başarılı çalıştırıcıyla henüz yeni sözleşme imzalanmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Dursun Özbek ve yönetiminin bu konuda seçimi beklediği ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da mayıs sonunda yapılacak seçimli genel kurulda bir kez daha aday olacak Özbek ve ekibi yola Buruk'la devam edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Tecrübeli hocayla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, seçimin kazanılmasının ardından kasada bekleyen sözleşmeyi devreye almayı planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Böylece seçimde olası bir kayıp halinde yeni yönetimin önü açılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

Bu sezon KAP'ta yer alan açıklamaya göre 20 milyon TL kazanan Buruk'a yüklü bir zam gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı

50 yaşındaki teknik adamın, yeni sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon TL alacağı öğrenildi.

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