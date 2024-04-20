GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk imzayı atıyor! İşte yeni maaşı
Son dakika Galatasaray haberleri: Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da sıra teknik direktör Okan Buruk'a geldi. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken, Buruk'un maaşına da dev zam yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da mayıs sonunda yapılacak seçimli genel kurulda bir kez daha aday olacak Özbek ve ekibi yola Buruk'la devam edecek.
Tecrübeli hocayla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, seçimin kazanılmasının ardından kasada bekleyen sözleşmeyi devreye almayı planlıyor.
Böylece seçimde olası bir kayıp halinde yeni yönetimin önü açılacak.
Bu sezon KAP'ta yer alan açıklamaya göre 20 milyon TL kazanan Buruk'a yüklü bir zam gelmesi bekleniyor.
50 yaşındaki teknik adamın, yeni sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon TL alacağı öğrenildi.
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