GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Lucas Torreira için sezon sonunda oldukça hareketli saatler olacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Uruguaylı oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 08:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GALATASARAY'IN SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro'yu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
DİĞER