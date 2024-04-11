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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Lucas Torreira için sezon sonunda oldukça hareketli saatler olacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılı yönetim ise Uruguaylı oyuncu için bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 08:41
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

Galatasaray'da adeta takımın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira için Boca Juniors'un ısrarı devam ediyor. Yıldız futbolcu için Arjantin ekibinin sezon sonunda yeni bir teklif yapması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR

Arjantin basınında yer alan habere göre, kulübün başkanı Juan Roman Riquelme'nin gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

HEDEFLERDEN BİRİ TORREIRA

Boca Juniors'ta hedefteki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

GALATASARAY'IN SÖZLEŞMESİ

Galatasaray'ın ise Uruguaylı orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro'yu görmeden pazarlıklara başlamayacağı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Torreira'nın sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Lucas Torreira'dan vazgeçmiyorlar! Bonservis bedeli...

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın da yeni sözleşme imzalamayı planladığı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 74 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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