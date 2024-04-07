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Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin şehre nasıl geleceği ve hangi ilk 11'le sahaya çıkacağı merak edilirken, sarı-kırmızılılar ise ideal 11'ini bozmayacak. İşte dev derbiye dair tüm bilgiler ve iki ezeli rakibin muhtemel 11'leri... | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS-FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

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Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

OKAN BURUK'UN G.SARAY'I F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

G.SARAY'IN SAVUNMASI F.BBAHÇE'NİN HÜCUMU ÖNE ÇIKIYOR

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

TARİHTEKİ 399. KARŞILAŞMA

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

GELİRLER DEPREMZEDELERE

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bilet gelirleri 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşların yararına bağışlanacak.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.

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