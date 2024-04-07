Şanlıurfa'da süper düello! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin şehre nasıl geleceği ve hangi ilk 11'le sahaya çıkacağı merak edilirken, sarı-kırmızılılar ise ideal 11'ini bozmayacak. İşte dev derbiye dair tüm bilgiler ve iki ezeli rakibin muhtemel 11'leri... | Galatasaray Fenerbahçe haberleri (GS-FB spor haberi)
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Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
G.SARAY'IN SAVUNMASI F.BBAHÇE'NİN HÜCUMU ÖNE ÇIKIYOR
Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.
TARİHTEKİ 399. KARŞILAŞMA
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU
Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
GELİRLER DEPREMZEDELERE
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin bilet gelirleri 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşların yararına bağışlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ömer, Efekan, Mustafa, Yiğit, Mehmet Can, Emirhan, Ahmet, Muhammet, Şükür, Yiğit, Çağrı.
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