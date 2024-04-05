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Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı almasının yakınları devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada mücadelenin 90 dakika oynanmayacağını söylerken, sarı-lacivertlilerin önündeki 4 olasılık belli oldu. İşte detaylar... (FB psor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 11:42
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Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Fenerbahçe, maç tarihinin değişmesi ve mücadeleye yabancı hakem atanması halinde Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin bu talebinin reddedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada izleyecekleri yol haritasını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Bilecik, "Farklı bir şey gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Biz son derece iyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek ve sıkıntıya sokacak, 'Ya böyle bir karar mıydı?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konuda da Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Erol Bilecik'in yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe'nin tavrı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin önünde 4 olasılık bulunuyor. İşte tüm senaryolar...

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

1- U19 takımı sahaya 9 kişiyle çıkacak. Bir süre sonra sakatlık nedeniyle oyuncu sayısı 7'nin altına düşecek. Bu durumda talimat gereği maç oynanamayacak. Bu eyleme yönelik cezai bir müeyyide olmayacağı düşünülüyor.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

2- Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları karşılaşmanın hakemini alkış ve benzer tepkilerle protesto edip kırmızı kart görerek maçın ilerlemesine izin vermeyecek.

Fenerbahçe'de Süper Kupa için 4 ihtimal! Eğer maça çıkmazlarsa...

3- Bir diğer olasılık ise U19 takımı sahaya çıkacak ancak başlama vuruşu sonrası sahayı terk ederek 3-0 hükmen mağlup sayılacak. Daha sonra TFF'nin vereceği ceza beklenecek.

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