Eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'den flaş transfer itirafı! "Fenerbahçe'ye gitmek istemedim"
Bir dönem Galatasaray formasını terleten ve şimdilerde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de oynayan 32 yaşındaki Jean Michael seri son yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu. İşte detaylar...
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Galatasaray'daki zamanlarımdan çok zevk aldım ama son dönemde ne yazık ki Koronavirüs salgını ortaya çıktı ve Süper Lig'i istediğimiz şekilde bitiremedik. Ama bunlar hayatın içinde olan şeyler. Galatasaray'daki zamanlarımı asla unutmayacağım. Çünkü orada yaşadıklarım benim için çok özeldi.
"FATİH TERİM FUTBOLCULARINI CESARETLENDİRİRDİ"
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile çalıştınız. Tecrübeli teknik adamla çalışmak futbolunuzu nasıl etkiledi?
Fatih Terim, ilk olarak çok iyi bir insan ve harika bir teknik direktör. Fatih Hoca, futbolcuları sadece bulunduğu seviyeden daha iyi bir noktaya getiriyor. Fatih Hoca, bunu futbolcularına inandığını göstererek başarıyor. O, futbolcularını gerçekten çok cesaretlendirirdi.
"FENERBAHÇE MAÇINDA BİZ DE HAYRETE DÜŞTÜK AMA…"
Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiği maçın kadrosunda olan oyunculardan biriydin. Yıllar sonra gelen galibiyetle ilgili duygularını anlatır mısın?
Fenerbahçe'nin sahasında her takımın hayrete düşeceği atmosfer vardı. Bizim için de durum bundan çok farklı değildi. Ama Fenerbahçe maçına kafamızda olumsuz herhangi bir senaryo/hikaye oluşturmadan çıkmıştık. Maça çıkmadan önce sadece iyi şeyler düşündük. Zafer, sonunda kendiliğinden gelmiş oldu.
Bu çok büyük bir başarıydı. Çünkü Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyorduk. Fatih Terim, orada bize sadece kendimiz gibi oynamamız gerektiğini söylemişti. Fatih Hoca, ayrıca topu Fenerbahçe'den hızlıca kaparak oynamamız gereken futbolu oynamamızı söyledi. Ve bunu başarmıştık.
"KORONAVİRÜS SALGINI OLMASAYDI SÜPER LİG'İN ŞAMPİYONU KESİNLİKLE BİZDİK"
Koronavirüs olayından önce Süper Lig'de güzel bir seri yakalamıştınız ama daha sonra üst üste yaşadığınız puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasını kaybetmiştiniz. Koronavirüs salgını olmasaydı o sezon şampiyon olacağınızı düşünüyor muydunuz?
Evet, kesinlikle! O dönem yüzde yüz Süper Lig'de şampiyon biz olacaktık. Çünkü çok iyi bir formumuz vardı ve harikaydık. Çok iyi performans gösteriyorduk ve Koronavirüs olayından önce son 10 maçta namağlup olarak devam ediyorduk.
10 maçta 26 puan kazanmıştık. Sonra maalesef Koronavirüs ortaya çıktı. Oyuncularımızın çok iyi performansları vardı ama Koronavirüs geldikten sonra verilen arada bu performansları kaybettik ve geri dönüş bizim için çok zor oldu. Olaylardan dolayı lig durduruldu ve karantinadan dolayı evde kalmak bizim için çok zorlayıcı oldu.
"KENDİME GALATASARAY HARİCİNDE BAŞKA BİR KULÜBE DÖNMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"
Son dönemde Türkiye medyasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın seni transfer etmek istediğine dair haberler çıktı. Bu iddialarla ilgili neler söylemek istersin?
Evet, bu haberleri ben de duydum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisinden haberim vardı. Kendime her zaman Türkiye'de Galatasaray haricinde bir kulübe dönmeyeceğimi söyledim. Çünkü Galatasaray'la çok iyi bir iletişimim var. Bu yüzden Fenerbahçe veya herhangi bir kulübe gitmek istemedim.
Onlara saygı duyuyorum, kesinlikle çok büyük kulüpler ama gerçekten gitmek istemedim. Eğer beni isteyen kulüp Galatasaray değilse başka bir kulübe gitmeyecektim. Bu benim kararımdı. Galatasaray'ın yöneticileri, takımdaki oyuncular ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim vardı. Tamamen bu yüzden.
"ZAHA'NIN İSTATİSTİKLERİ ORTADA"
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği takım arkadaşın Wilfried Zaha, performansı nedeniyle son haftalarda eleştiri oklarının hedefi oldu. Zaha'ya yöneltilen eleştirileri nasıl değerlendiriyorsun?
Wilfried Zaha'ya karşı biraz sabırlı olmak lazım. Bazı insanlar Türkiye Ligi'nin kolay olduğunu düşünüyor ama hangi lig olursa olsun futbolcu olarak kendinizi adapte etmeniz gerekiyor.
Süper Lig, gerçekten özel bir lig. Bu ligin içinde çok fazla tutku ve heyecan var. Türk taraftarlar, futbolu gerçekten çok seviyor. Süper Lig'e transferiniz gerçekleştiğinde sizden her zaman harika işler bekliyorlar. Sizin hemen geçmişinize ve daha önce oynadığınız kulüplere bakarak sizinle ilgili çok büyük beklentilere giriyorlar. Bu beklentilere cevap veremediğiniz zaman taraftarlar olağanüstü şekilde size tepki gösteriyorlar. Ama ben Zaha'nın kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Her maçta 90 dakika oynamamasına rağmen istatistikleri ortada.
"UMARIM GALATASARAY KAZANIR"
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Galatasaray'ın 84, Fenerbahçe'nin ise 82 puanı var. Şampiyonluk yolunda hangi takımı daha avantajlı görüyorsunuz?
İkisi de çok büyük takım. Galatasaray, şu an lider ama şampiyonluk yarışı son maça kadar sürecek gibi duruyor. Bence şampiyonluk aralarında oynayacağı derbi maçında belli olacak.
Galatasaray'ın sahasında iyi bir derbi mücadelesi bekliyorum. Zorlu bir yarış olacak ama umarım şampiyonluğu Galatasaray kazanır.
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