Eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'den flaş transfer itirafı! "Fenerbahçe'ye gitmek istemedim"

Galatasaray'daki zamanlarımdan çok zevk aldım ama son dönemde ne yazık ki Koronavirüs salgını ortaya çıktı ve Süper Lig'i istediğimiz şekilde bitiremedik. Ama bunlar hayatın içinde olan şeyler. Galatasaray'daki zamanlarımı asla unutmayacağım. Çünkü orada yaşadıklarım benim için çok özeldi.

"FATİH TERİM FUTBOLCULARINI CESARETLENDİRİRDİ" Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile çalıştınız. Tecrübeli teknik adamla çalışmak futbolunuzu nasıl etkiledi? Fatih Terim, ilk olarak çok iyi bir insan ve harika bir teknik direktör. Fatih Hoca, futbolcuları sadece bulunduğu seviyeden daha iyi bir noktaya getiriyor. Fatih Hoca, bunu futbolcularına inandığını göstererek başarıyor. O, futbolcularını gerçekten çok cesaretlendirirdi.