Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey, ara transfer döneminde Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Alman devindeki kariyerine istediği bir başlangıç yapamayan Fransız sağ bek, bir başka dünya devine transfer olacak. Eğer Sacha Boey transferi gerçekleşirse sarı-kırmızılı takımın kasası dolacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 16:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında rekor bir bedelle bir transfer satışı yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

2021 yılında Rennes'den kadroya katılan genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşayan Fransız futbolcu, devre arasında rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Ancak Bayern'in 30 milyon Euro'luk dev transferi Sacha Boey, Bayern'in formasını sadece iki maçta terletebildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Bayern Münih'e transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan genç futbolcunun dönüş tarihi henüz bilinmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Alman devinde henüz kalitesini gösterme fırsatı bulamayan Boey için flaş bir haberi de İtalyan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Bayern Münih'in aradığını bulamadığı Sacha Boey'i gelecek sezon elinden çıkartacağı söylendi. İşte flaş transfer haberinin tüm detayları…

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

MILAN İSTİYOR

İtalyan basını, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Sacha Boey ile ilgilendiğini öne sürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Sabah'ın derlediği haberde; Milan'ın, sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Boey için çalışmalara başladığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Bayern Münih'in bu transfer için henüz kararını vermediği ancak Boey'den zarar da etmek istemediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

GALATASARAY'A PİYANGO

Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor

Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.

DİĞER
Türker İnanoğlu'nun ardından duygulandıran sözler: Çocukluğum, her şey bir anda gitti! O tombul yanaklarını sıkıp, babişko derdim
MGK bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
Buruk'u yıkan haber! O yıldız elden kaçtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a Tete müjdesi!
G.Saray çok istedi F.Bahçe alıyor!
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
A101'DE İZDİHAMLIK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 4 Nisan aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMA!
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER DİYANET 2024 | Kadir Gecesi’nde hangi dualar okunur?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'a Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor 16:12
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev 16:11
Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? 15:19
İrfan Can Kahveci rekor kırdı İrfan Can Kahveci rekor kırdı 15:18
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN? 15:11
F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi başladı! 15:00
Daha Eski
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı 14:44
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 14:24
Damak - Al Nassr maçı ne zaman? Damak - Al Nassr maçı ne zaman? 14:07
G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor G.Saray'da ayrılığı duyurdular! Kendine kulüp arıyor 14:04
Buruk'u yıkan haber! O yıldız elden kaçtı Buruk'u yıkan haber! O yıldız elden kaçtı 13:52
1. Lig'de hakemler belli oldu! 1. Lig'de hakemler belli oldu! 13:43