TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sacha Boey piyangosu! Geldiği gibi gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey, ara transfer döneminde Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Alman devindeki kariyerine istediği bir başlangıç yapamayan Fransız sağ bek, bir başka dünya devine transfer olacak. Eğer Sacha Boey transferi gerçekleşirse sarı-kırmızılı takımın kasası dolacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ancak Bayern'in 30 milyon Euro'luk dev transferi Sacha Boey, Bayern'in formasını sadece iki maçta terletebildi.
Bayern Münih'e transferinin hemen ardından sakatlık yaşayan genç futbolcunun dönüş tarihi henüz bilinmiyor.
Alman devinde henüz kalitesini gösterme fırsatı bulamayan Boey için flaş bir haberi de İtalyan basını duyurdu.
Bayern Münih'in aradığını bulamadığı Sacha Boey'i gelecek sezon elinden çıkartacağı söylendi. İşte flaş transfer haberinin tüm detayları…
MILAN İSTİYOR
İtalyan basını, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Sacha Boey ile ilgilendiğini öne sürdü.
Sabah'ın derlediği haberde; Milan'ın, sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Boey için çalışmalara başladığı ve satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.
Bayern Münih'in bu transfer için henüz kararını vermediği ancak Boey'den zarar da etmek istemediği öğrenildi.
GALATASARAY'A PİYANGO
Sacha Boey, Bayern Münih'ten ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak.
Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.
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